Козловский рассказал, что помогло ему не впасть в депрессию

Актер Данила Козловский признался, что не позволил себе впасть в депрессию
Актер и режиссер Данила Козловский рассказал в интервью изданию «Ведомости» о своем эмоциональном состоянии и творческих планах.

Козловский признался, что последние несколько лет были для него непростыми, но он сознательно не позволил себе впасть в депрессию.

«У меня был непростой период в последние несколько лет, но нет, я не впадал в депрессию. Я понял, что не могу себе позволить это сделать. Нужно жить и не сдаваться», — сказал артист.

По словам актера, кризис стал для него не препятствием, а, наоборот, стимулом к созиданию новых проектов. Он также поделился, что сейчас у его студии DK Entertainment находится в разработке 12 картин, среди которых сериал «Братья Карамазовы». Козловский раскрыл, что в этом шоу постарается переосмыслить роман Достоевского.

«Но мы не переносим действие в современный мир и не ставим произведение с ног на голову с точки зрения героев и сюжета. «Братья Карамазовы» — достаточно кинематографичный роман сам по себе, там уже до нас все придумано. Нужно просто вчитаться, понять, «взломать» его, художественно осмыслить и попробовать присвоить», — сказал он.

