Блогер Илья Куруч оторвал себе каблук и выпил из него в вагоне метро

Популярный российский блогер Илья Куруч спустился в метро, где привлек к себе внимание необычной акцией. Новый ролик он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Куруч в ярком образе — красных шарфе и носках, длинном тренче и стилизованной под летный шлем шапке — проехался в вагоне метро в Санкт-Петербурге.

Во время съемок он оторвал один из каблуков своих черных туфель, достал из кармана рюмку и налил туда из каблука жидкость. После этого он выпил и съел шоколадную конфету, вызвав смех пассажиров.

«Волшебная синяя ветка», — подписал Илья Куруч свой ролик в сети.

Широкую известность Илье Куручу принесло шоу «Наставник по бизнесу», в котором он примерил образ успешного бизнес-тренера Ильи Рублева.

