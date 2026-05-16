В центре Воронежа мужчина избил 18-летнего музыканта с «особенностями»

В Воронеже задержали напавшего на 18-летнего уличного музыканта в центре города. Об этом сообщает «ТВ Губерния».

Задержанным оказался 49-летний местный житель. Правоохранители проводят проверку инцидента.

Момент избиения музыканта попал на видео. В ролике можно разглядеть, как крупный мужчина на площади у Театра кукол бросается на юношу и валит его на пол, нанося удары.

Предала ситуацию огласке блогерша Галя Малюкова. По словам женщины, у парня есть «особенности психики», из-за чего он не может учиться музыке в соответствующих учебных заведениях. Тем не менее, он занимается с педагогом и освоил несколько музыкальных инструментов. В момент инцидента он играл на трубе.

Малюкова подчеркнула, что теперь у молодого человека может пропасть желание заниматься музыкой, и попросила наказать агрессора.

