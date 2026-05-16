В Башкирии женщину избили за замечание о курении

В Башкирии мужчина стал фигурантом дела о побоях после избиения женщины из-за замечания. Об этом сообщает управление МВД по региону. Инцидент произошел в Ишимбае.

По данным полиции, пострадавшая потребовала, чтобы мужчина перестал курить в общественном месте. Между оппонентами завязалась ссора, которая переросла в избиение.

На кадрах с места инцидента заметно, как женщина повышает голос на незнакомца, после чего пытается уйти, но неадекват сначала ударяет ее ногой, затем избивает, постепенно отдаляясь от подъезда.

Также представлены кадры, предположительно, предшествовавшие произошедшему. На ролике девушка, которая стояла рядом с мужчиной и женщиной во время конфликта, в слезах кричит и просит мать спуститься, так как ее якобы домогаются.

В местных Telegram-каналах также появилась информация о приставаниях.

«Назначено судебно-медицинское исследование, по результатам которого будет принято окончательное процессуальное решение», – сообщается в публикации.

Правоохранители добавили, что во время инцидента никто из несовершеннолетних не пострадал.

Ранее пассажира задержали за выкуренную сигарету на борту российского самолета.