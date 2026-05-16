Вор утопил череп средневековой святой в бетоне

Полиция Чехии нашла череп святой Здиславы, украденный из базилики в Яблонне. Об этом сообщают польские «Ведомости».

Вор залил реликвию XIII века бетоном, сейчас ее пытаются спасти эксперты. 35-летний подозреваемый был задержан 14 мая в городе Млада-Болеслав, но до того жил в Яблонне и хорошо знал местную базилику.

Как рассказала представитель полиции Ивана Балакова. По словам следователей, задержанный не оказал сопротивления и признал себя виновным в краже и повреждении имущества. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

«Задержанный заявил, что украл череп, потому что не соглашался с решением выставлять его в церкви и якобы хотел похоронить в частном порядке. 15 мая он планировал отправить череп на дно реки», — уточнила Балакова.

Святая Здислава Лемберская является покровительницей семей в Чехии. По решению Папы Иоанна Павла II она была канонизирована в 1995 году.

Базилика в Яблонне, из которой была украдена реликвия, построена на месте, где в 1252 году были упокоены останки средневековой святой. На протяжении веков могила была местом паломничеств чешских семей.

Вечером 12 мая сигнализация у реликвария с останками святой в базилике, как обычно, была отключена во время церковной службы. Когда священник подошел к алтарю, то услышал два выстрела и увидел, как кто-то убегает. На видео с камер наблюдения представители базилики разглядели фигуру в черном.

Вор забрал останки Здиславы, но оставил позолоченную корону, которая была надета на череп до кражи.

