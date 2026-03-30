«Обнесли за три минуты»: раскрыты подробности кражи картин из музея в Италии

В Италии воры потеряли одну из картин, украденную из Фонда Маньяни-Рокка

Раскрыты подробности кражи картин из коллекции Фонда Маньяни-Рокка на севере Италии. Об этом пишет La Repubblica со ссылкой на местную полицию.

«Обнесли за три минуты», — рассказали в полиции.

Ограбление произошло в ночь на 22 марта на вилле фонда недалеко от Пармы. Четверо мужчин в масках, согласно записям видеонаблюдения, взломали входную дверь, поднялись в зал на первом этаже и украли картины «Рыба» (1917) Пьера Огюста Ренуара, «Натюрморт с вишнями» (1890) Поля Сезанна и «Одалиска на террасе» (1922) Анри Матисса.

Представители фонда утверждают, что воры не смогли украсть еще больше картин из-за прибытия правоохранителей. По данным следователей, одну из работ злоумышленники потеряли при побеге от полиции.

В Фонде Маньяни-Рокка, основанном в 1977 году, хранится коллекция историка искусства Луиджи Маньяни. Кроме того, в нее входят работы Альбрехта Дюрера, Питера Пауля Рубенса, Антониса ван Дейка, Франсиско Гойи и Клода Моне.

До этого ущерб от кражи оценили в миллионы евро.

Ранее в ограблении Лувра нашли славянский след.