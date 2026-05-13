Из базилики в Чехии похитили череп средневековой святой Здиславы

Священную реликвию — череп средневековой святой Здиславы украли из базилики в Яблоннах в Чехии. Об этом сообщил портал iDNES.cz со ссылкой на настоятеля Пола Марию Майера.

Череп святой Здиславы, жившей в XIII веке, находился в одном из боковых алтарей главного нефа базилики. Реликварий с останками был защищен двумя стеклами толщиной в пять и семь миллиметров, которые преступник сломал неизвестным инструментом.

По словам Майера, сигнализация у реликвария была отключена вечером 12 мая во время церковной службы — это обычная практика для базилики. Когда священник подошел к алтарю, то услышал два выстрела и увидел, как кто-то убегает. На видео с камер наблюдения представители базилики разглядели только фигуру в черном.

Верующие приходят к черепу святой Здиславы с просьбами об исцелении в базилику уже 120 лет, продолжил Майер. До этого украсть реликвию не пытались.

«Это большая потеря, потому что череп имеет неисчислимую историческую ценность. Как останки чешских королей или других святых, таких как святой Вацлав или Святая Людмила. Мы молимся, чтобы череп был найден как можно скорее и вернулся на свое прежнее место», — говорит настоятель.

Известно, что вор забрал останки, но оставил позолоченную корону, которая была надета на череп до кражи.

Ранее в Москве из галереи похитили картины стоимостью 9 млн рублей.