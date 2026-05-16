Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Культура

Во Владивостоке фанатов Вани Дмитриенко посадили лицом в стену

Певца Дмитриенко обвинили в продаже несуществующих билетов
Пресс-служба Вани Дмитриенко

Российского певца Ваню Дмитриенко обвинили в продаже несуществующих билетов на концерт в «Фетисов Арене» во Владивостоке. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Семья из троих человек с ребенком пожаловалась, что отдала 15 тысяч рублей за билеты, а их посадили лицом в стену, предложив вместо кресел две деревянные доски.

По словам зрителей, в секторе 310 даже сотрудники площадки долго не могли найти их места и отказались предоставлять другие. Семье предложили вернуть деньги и уйти с концерта.

До начала выступления, уточняют очевидцы, из сектора с самодельными сиденьями ушла примерно треть людей. Гости либо сами занимали свободные места в дешевых секторах, где было видно сцену, либо стояли в проходе.

7 мая директор Вани Дмитриенко Елизавета Щербинская в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировала обвинения в сокращении концерта певца в Волгограде. Она отметила, что выступление прошло в стандартном для его сольной программы хронометраже.

Ранее на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках раскупили почти половину билетов за два месяца.

 
Теперь вы знаете
Поездка Путина в Китай, планы США на бомбежку Ирана и обман школьников из-за ЕГЭ. Главное к утру 16 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!