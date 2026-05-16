Во Владивостоке фанатов Вани Дмитриенко посадили лицом в стену

Российского певца Ваню Дмитриенко обвинили в продаже несуществующих билетов на концерт в «Фетисов Арене» во Владивостоке. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Семья из троих человек с ребенком пожаловалась, что отдала 15 тысяч рублей за билеты, а их посадили лицом в стену, предложив вместо кресел две деревянные доски.

По словам зрителей, в секторе 310 даже сотрудники площадки долго не могли найти их места и отказались предоставлять другие. Семье предложили вернуть деньги и уйти с концерта.

До начала выступления, уточняют очевидцы, из сектора с самодельными сиденьями ушла примерно треть людей. Гости либо сами занимали свободные места в дешевых секторах, где было видно сцену, либо стояли в проходе.

7 мая директор Вани Дмитриенко Елизавета Щербинская в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировала обвинения в сокращении концерта певца в Волгограде. Она отметила, что выступление прошло в стандартном для его сольной программы хронометраже.

Ранее на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках раскупили почти половину билетов за два месяца.