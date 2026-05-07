Директор Вани Дмитриенко ответила на обвинения в обмане фанатов: «Исполнил полноценную сольную программу»

Директор Вани Дмитриенко Елизавета Щербинская в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировала обвинения в сокращении концерта певца в Волгограде. Она отметила, что выступление прошло в стандартном для его сольной программы хронометраже.

По словам представителя Дмитриенко, концерт не был сокращен относительно утвержденного формата, а количество песен в сет-листе не является фиксированным публичным обязательством и не регламентируется как «25 песен» для каждого концерта.

«Сет-лист может меняться в зависимости от города, площадки, технических условий и актуальной концертной программы. Мы ознакомились с публикацией девушки и комментариями к ней. Из ее реакции видно, что претензия в большей степени связана с тем, что она не услышала конкретные любимые песни, в том числе «Мелом» и «Вечно молодым». Эти композиции не входят в актуальную концертную программу Вани и не исполняются уже достаточно давно», — рассказала директор артиста.

Щербинская подчеркнула, что многие поклонники Дмитриенко действительно могут расстраиваться, так как не слышат на концертах свои любимые треки. Однако, как отметила представитель артиста, все песни исполнителя, включая те, что сейчас не входят в программу, доступны на музыкальных площадках.

«Это не является сокращением программы или обманом зрителей. Концерт состоялся, артист исполнил полноценную сольную программу, а массовых обращений или претензий по этому поводу к нам не поступало», — поделилась Щербинская.

На сокращенную программу концерта в Волгограде пожаловалась поклонница Дмитриенко в соцсетях. Она рассказала, что было заявлено 25 песен, но на трети выступления артист стал торопиться и не исполнил семь треков.

Ранее на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках раскупили почти половину билетов за два месяца.

 
