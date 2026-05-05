Дмитриенко готовится к первому концерту в Лужниках: «Мощный сигнал для всей индустрии»

На концерт Вани Дмитриенко в Лужниках раскупили половину билетов за два месяца

Молодой певец Ваня Дмитриенко проведет 2 августа 2026 года первый сольный концерт на крупнейшей площадке страны «Лужники» — и половина билетов уже раскуплена. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Яндекс Афиши.

Билеты на его концерт в «Лужниках» начали продавать в феврале, и за два месяца уже раскупили более 25 тысяч.

Кроме того, за последние несколько лет существенно выросла аудитория Дмитриенко: если в 2021 году треки артиста в Яндекс Музыке послушали 5 млн подписчиков, то в 2025 году — уже 19 млн. Сам музыкант стал «Артистом года» в стриминге и получил одноименную премию.

Среди самых популярных композиций артиста названы песня «Шелк», которая продержалась в топ‑10 Чарта Яндекс Музыки 210 дней, а также «Силуэт» (150 дней) и «Настоящая» (73 дня).

«История Вани Дмитриенко и высокий темп продаж билетов на его концерт в «Лужниках» — это мощный сигнал для всей индустрии: молодые артисты готовы к стадионам», — резюмировал директор по развитию бизнеса Яндекс Афиши Энрико Мазавришвили.

