Турецкого певца отправили в тюрьму за посты про Израиль

Yeni Akit: турецкий певец Яшар Ипек получил 3 года тюрьмы за посты про Израиль

Турецкий певец Яшар Ипек получил три года тюрьмы за критику Израиля в своем блоге. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Akit.

По информации журналистов, уголовное дело против артиста было возбуждено после жалобы Фонда главного раввина Турции на опубликованные посты Ипека, которые были посвящены событиям в секторе Газы. Отмечаются, что ребе в постах исполнителя не понравились отдельные выражения, касающиеся операции Израиля в этом палестинском анклаве.

Подробности обвинений и информация о вступлении приговора в силу пока не приводятся.

В ноябре 2024 года Турция разорвала дипломатические отношения с Израилем после начала военной операции в Газе. Отмечается, что в настоящее время взаимоотношения между двумя странами ограничиваются лишь необходимыми контактами через специальные службы.

