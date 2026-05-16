Следователи прекратили дело против вонзившей нож в спину мужчины актрисы

Уголовное дело против актрисы Анны Артамоновой , которая стала одной из участниц конфликта на парковке в Москве в феврале этого года, прекращено. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Уточняется, что действия актрисы квалифицировали как необходимую оборону (ст. 37 УК РФ) при защите детей.

«Дело в отношении женщины, чьи действия проверяли московские следователи СК и полиции, было прекращено», — сказал собеседник агентства.

В начале февраля актриса театра Et Cetera Анна Артамонова поссорилась с водителем из-за места на парковке, что привело к драке с участием ее сына и «трех мужчин спортивного телосложения». Во время потасовки артистка ударила одного из оппонентов ножом для резки колбасы. Прибывшие полицейские решили возбудить дело против самой Артамоновой.

В Госдуме потребовали, чтобы ее дело рассматривал суд присяжных без вмешательства «общественников и диаспоры», и позднее взяли на контроль расследование дела артистки.

Ранее россиянам объяснили, как защищаться, чтобы не посадили за превышение самообороны.

 
