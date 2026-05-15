Уколова о Епифанцеве: «Обливался кетчупом и рвал на себе что-то!»

Актриса Анна Уколова призналась на шоу «Кстати» на VK Видео, что знакома с Владимиром Епифанцевым еще с ГИТИСа. Об этом знаменитость рассказала, презентуя сериал «Дальнобойщица».

«Он [всегда] был яркий и талантливый. Всегда какие-то перформансы, кетчупом обливался, на себе что-то рвал. Сейчас он взял себя в руки, молодец», — сказала артистка.

Уколова также вспомнила, что не стремилась стать актрисой. Она переехала в Москву из Сызрани в надежде стать сотрудником полиции.

«Ну я и поехала в Москву на мента поступать: я хотела быть следователем. Москва мне так понравилась, а я понравилась Москве: на лавочках не спала, взаймы не брала — все было прекрасно. Подумала, четыре года поучусь на актерском, а там нормальную профессию себе выберу», — вспомнила актриса.

Актриса Анна Уколова снимается в кино и сериалах с 2022 гола. Среди ее работ — роли в фильмах «Географ глобус пропил» (2013) и «Левиафан» (2014), а также в сериалах «Каменская 2», «Склифосовский», «Домашний арест» и «Дальнобойщица». Всего в фильмографии артистки почти 150 фильмов.

