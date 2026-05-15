Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Культура

Уколова о Епифанцеве: «Обливался кетчупом и рвал на себе что-то!»

Актриса Анна Уколова вспомнила, что Епифанцев устраивал перформансы в ГИТИСе
Владимир Астапкович/РИА Новости

Актриса Анна Уколова призналась на шоу «Кстати» на VK Видео, что знакома с Владимиром Епифанцевым еще с ГИТИСа. Об этом знаменитость рассказала, презентуя сериал «Дальнобойщица».

«Он [всегда] был яркий и талантливый. Всегда какие-то перформансы, кетчупом обливался, на себе что-то рвал. Сейчас он взял себя в руки, молодец», — сказала артистка.

Уколова также вспомнила, что не стремилась стать актрисой. Она переехала в Москву из Сызрани в надежде стать сотрудником полиции.

«Ну я и поехала в Москву на мента поступать: я хотела быть следователем. Москва мне так понравилась, а я понравилась Москве: на лавочках не спала, взаймы не брала — все было прекрасно. Подумала, четыре года поучусь на актерском, а там нормальную профессию себе выберу», — вспомнила актриса.

Актриса Анна Уколова снимается в кино и сериалах с 2022 гола. Среди ее работ — роли в фильмах «Географ глобус пропил» (2013) и «Левиафан» (2014), а также в сериалах «Каменская 2», «Склифосовский», «Домашний арест» и «Дальнобойщица». Всего в фильмографии артистки почти 150 фильмов.

Ранее шоумен Череватый опроверг использование его биоматериала на «Битве экстрасенсов».

 
Теперь вы знаете
Грозит ли парам «проклятье седьмого года»? Когда на самом деле наступает кризис в отношениях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!