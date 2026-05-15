Стали известны время и место прощания с вдовой Вознесенского

Зою Богуславскую похоронят 2 июня на Новодевичьем кладбище
Вдова поэта Андрея Вознесенского, писательница и искусствовед Зоя Богуславская будет похоронена 2 июня на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщили в Центре Вознесенского.

«Прощание с Зоей Богуславской пройдет в Центре Вознесенского 2 июня с 12:00 до 15:00 по адресу: ул. Большая Ордынка, 46, стр. 3. После этого, в 16:00, на Новодевичьем кладбище состоятся похороны», — говорится в сообщении.

В Центре отметили, что прощание с Богуславской пройдет в месте, которое стало продолжением ее многолетнего труда. Центр Вознесенского стал ее детищем, пространством, в которое она вложила много сил и идей, пространством, где всегда рады каждому, добавили там.

Вдова поэта умерла утром 14 мая на 103-м году жизни.

В последние годы она завершила и опубликовала масштабную книгу воспоминаний «Халатная жизнь», ставшую хроникой культурной жизни Москвы за 80 лет. В декабре 2025 года эта работа принесла ей премию «Большая книга» в номинации «Нон-фикшн».

Ранее умер ведущий телепрограммы «До и после полуночи».

 
