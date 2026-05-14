Умерла вдова поэта Андрея Вознесенского

Вдова советского и российского поэта Андрея Вознесенского писательница Зоя Богуславская умерла в возрасте 102 лет. Об этом сообщили в Центре Вознесенского.

«Мы с сожалением сообщаем, что сегодня утром из жизни ушла наша Зоя Борисовна Богуславская, идейный вдохновитель Центра Вознесенского, глава Фонда Андрея Вознесенского, легендарная и выдающаяся женщина, наша муза, символ целой эпохи», — говорится в сообщении.

О дате похорон и месте прощания с писательницей станет известно позднее.

Зоя Богуславская (родилась в 1924 году) — известная советская и российская писательница, драматург, эссеист, критик и общественный деятель. Она была музой поэта, с которой он прожил в браке 46 лет до самой его смерти в 2010 году, сохранив крепкие творческие и личные отношения. В последние годы она завершила и опубликовала масштабную книгу воспоминаний «Халатная жизнь», ставшую хроникой культурной жизни Москвы за 80 лет. В декабре 2025 года эта работа принесла ей премию «Большая книга» в номинации «Нон-фикшн».

В апреле 2024 года в Центре Вознесенского прошла выставка к 100-летию Зои Богуславской.

