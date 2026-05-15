Плющенко заработал 261 млн рублей на своей академии

Фигурист Евгений Плющенко за год увеличил выручку своей академии до 261 млн рублей. Об этом узнала «Газета.Ru», изучив бухгалтерскую отчетность компании.

Спортсмен развивает свою академию «Ангелы Плющенко» с 2017 года. Под проект было открыто сразу три юридических лица. В некоторых в качестве руководителя выступает жена Плющенко Яна Рудковская. По данным Rusprofile, первые годы бизнес не приносил супругам больших денег, но с 2024 года выручка резко возросла сначала до 161 млн рублей, а затем до 261 млн рублей. При этом чистая прибыль компании в 2025 году составила 38 млн рублей.

О мечте открыть собственную спортивную академию Плющенко рассказывал еще в 2009 году. В одном из интервью он делился, что хотел бы построить школу фигурного катания, в которой дети могли бы еще получать образование. Он отмечал, что многие юные спортсмены теряют время, когда учатся в одном месте, а тренировки проходят в другом.

В конце апреля Евгений Плющенко попал в скандал из-за интервью старшего сына, в котором он заявил, что не может называть фигуриста своим отцом. По словам Егора Ермака, настоящим папой он считает отчима. После этого видеоответ записал Александр Плющенко. Юный спортсмен признался, что его брат не заслуживает фамилии Плющенко. Это обращение Ерман прокомментировал «Газете.Ru» кратко: «Неинтересно».

Конфликт завершился после заявления самого Евгения Плющенко. Он обратился к Егору со словами любви и отметил, что готов ответить на любые вопросы при личной встрече.

Ранее старший сын Евгения Плющенко Егор заявил о нежелании видеть отца на свадьбе.