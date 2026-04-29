«Люблю и жду»: Плющенко ответил старшему сыну после скандального интервью

plushenkoofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обратился к своему старшему сыну Егору после его скандального интервью.

«Егор, я готов на любые твои вопросы ответить при личной встрече и беседе, помочь, но не разбираться с тобой на камеры и в публичном пространстве. Я тебя люблю и жду всегда», — написал он.

19-летний Ермак в интервью на канале «Как есть» заявил, что не хочет называть фигуриста отцом, предпочитая обращаться к нему по имени «Женя», поскольку его настоящим отцом считает отчима. Он также заявил, что что не хочет видеть своего отца и брата Александра (Гном Гномыча) на своей свадьбе.

Сын Евгения Плющенко от первого брака с Марией Ермак — Егор Ермак — родился в 2006 году. После развода родителей в 2008 году остался с матерью, носит ее фамилию.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призер Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трехкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы.

Ранее Гном Гномыч ответил на признание брата.

 
