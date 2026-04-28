Старший сын Плющенко отреагировал на заявления младшего брата Александра: «Неинтересно»

Старший сын фигуриста Евгения Плющенко Егор Ермак отказался комментировать обращение младшего брата Александра. Об этом он сообщил «Газете.Ru».

Корреспондент связался с Ермаком, чтобы узнать, видел ли он видео Александра Плющенко, адресованное ему, и собирается ли реагировать на обвинения.

«Неинтересно», — кратко объяснил Ермак.

Александр Плющенко в своих соцсетях опубликовал видео, в котором прокомментировал заявления старшего брата в интервью на канале «Как есть». Юный фигурист рассказал о нескольких ситуациях, когда, по его словам, Ермак сам отказывался быть частью семьи. Также он уличил родственника в хайпе.

«Егорушка, дорогой Егорушка, почему ты не рассказал правду, когда ты приехал к нам после юбилея Алексея Мишина с микрофоном и журналистами? Сам-то не пробовал заработать деньги?» – обратился Александр Плющенко к брату.

Также фигурист признался, что теперь не может называть Ермака братом и не считает его достойным фамилии Плющенко. К такому выводу Александр Плющенко пришел после просмотра интервью, в котором старший сын отца назвал настоящим папой своего отчима.

Ранее сын Евгения Плющенко Егор рассказал, что один раз отец подослал к нему фигуристку.