Жена Назарова просит Госдуму разрешить семье вернуться в Россию

Mash: жена Назарова Ольга написала письмо в Госдуму с просьбой вернуться в РФ
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Супруга актера Дмитрия Назарова Ольга Васильева написала письмо в Государственную Думу с просьбой позволить их семье вернуться в Россию. Полный текст публикует Telegram-канал Mash.

«За годы своего вынужденного отсутствия мой супруг не поддался давлению так называемой оппозиционной среды в изгнании, которая нередко подталкивала людей культуры к публичным политическим жестам, резким заявлениям и действиям, способным повлечь правовые последствия», — говорится в письме.

Васильева утверждает, что в последние годы ее супруг серьезно болел — не только физически, но и из-за разрыва с родиной. Она отмечает более низкое качество медицины во Франции, нежели в России. По ее словам, Назаров победил болезнь, потому что верил в свое возвращение в Москву. Как говорит Васильева, во время эмиграции Назаров понял, что система его координат — это Россия и ее исторические ценности.

Увольнение из МХТ Васильева называет вынужденным — «внутренней театральной интригой». Она связывает это со сменой руководства в театре.

«Сегодня мой муж, Дмитрий Назаров, хочет простого и естественного — вернуться домой. Жить и работать в Москве. Продолжать служить профессии и стране так, как он делал это всю жизнь», — говорит актриса.

Помимо прочего, в тексте Васильева рассуждает о российской оппозиции за рубежом. Она заявляет, что та разобщена, «лишена единого голоса и ясных ориентиров». Заслуженная артистка РФ не считает, что противники действующей власти «готовы предложить стране нечто созидательное».

