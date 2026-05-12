Немоляева о важности артистов в военное время: «Во всех театрах были фронтовые бригады»

Актриса Светлана Немоляева заявила в беседе с РИА Новости, что театр играет важнейшую роль в поддержании морального духа людей, помогая им находить силы даже в военное время.

«Во время войны роль артистов была колоссальной. На фронт ездили многие любимые артисты, которых знали все, пели, давали концерты. Во всех театрах были фронтовые бригады», — напомнила звезда «Служебного романа».

Немоляева также отметила, что искусство театра и кино всегда имело ценность для общества. По ее словам, если оставить человека без зрелища — ему будет тяжело жить.

В конце апреля актер Егор Бероев заявил о важности личного участия деятелей культуры в специальной военной операции. По его словам, поездка в зону СВО поможет лучше понять ситуацию и людей в зоне конфликта.

Актер подчеркнул, что у жителей тех областей уже сформировались новые жизненные приоритеты. Он уверен, что общение с ними сильно меняет восприятие событий. Бероев отметил, что многие, кто побывал в зоне СВО вместе с ним, вернулись с другим взглядом на жизнь.

