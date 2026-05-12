Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Культура

Немоляева о важности артистов в военное время: «Во всех театрах были фронтовые бригады»

Актриса Немоляева назвала колоссальной важность артистов в военное время
НТВ

Актриса Светлана Немоляева заявила в беседе с РИА Новости, что театр играет важнейшую роль в поддержании морального духа людей, помогая им находить силы даже в военное время.

«Во время войны роль артистов была колоссальной. На фронт ездили многие любимые артисты, которых знали все, пели, давали концерты. Во всех театрах были фронтовые бригады», — напомнила звезда «Служебного романа».

Немоляева также отметила, что искусство театра и кино всегда имело ценность для общества. По ее словам, если оставить человека без зрелища — ему будет тяжело жить.

В конце апреля актер Егор Бероев заявил о важности личного участия деятелей культуры в специальной военной операции. По его словам, поездка в зону СВО поможет лучше понять ситуацию и людей в зоне конфликта.

Актер подчеркнул, что у жителей тех областей уже сформировались новые жизненные приоритеты. Он уверен, что общение с ними сильно меняет восприятие событий. Бероев отметил, что многие, кто побывал в зоне СВО вместе с ним, вернулись с другим взглядом на жизнь.

Ранее сообщалось, что в Японии стартовал юбилейный фестиваль российской культуры.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!