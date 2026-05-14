Булгаков вошел в топ-10 мировой классики по продажам

Писатель Михаил Булгаков стал самым продаваемым автором русской литературы ХХ века во всех моделях монетизации с 1 января по 13 мая 2026 года. Об этом «Газете. Ru» сообщили в книжном сервисе ЛитРес.

Булгаков занял второе место в рейтинге авторов русской классики, уступив лишь Федору Достоевскому, и вошел в топ-10 самых продаваемых классиков всей мировой литературы.

Среди русских писателей ХХ века Булгаков опередил А. П. Чехова, Л. Андреева, М. Горького и А. И. Куприна. В мировом рейтинге выше него расположились: Достоевский, Ремарк, Толстой, Моэм, Рэнд, Набоков, Кронин, Бронте, а замкнул топ-10 С. Довлатов.

Недавно сообщалось, что 15 мая телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция» пройдет марафон в честь дня рождения писателя Михаила Булгакова. В этот день классику могло исполниться 135 лет. Его не стало 10 марта 1940 года. В честь юбилея телеканал покажет картины, созданные по его произведениям.

Марафон стартует с фильма «Дни Турбиных», в основу которого легла одноименная пьеса. Премьера картины состоялась в 1976 году, но после показа фильм пропал с экранов вплоть до начала перестройки.

