Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Культура

Булгаков вошел в топ-10 мировой классики по продажам

ЛитРес: Булгакова cтал самым востребованным русским писателем ХХ века
РИА Новости

Писатель Михаил Булгаков стал самым продаваемым автором русской литературы ХХ века во всех моделях монетизации с 1 января по 13 мая 2026 года. Об этом «Газете. Ru» сообщили в книжном сервисе ЛитРес.

Булгаков занял второе место в рейтинге авторов русской классики, уступив лишь Федору Достоевскому, и вошел в топ-10 самых продаваемых классиков всей мировой литературы.

Среди русских писателей ХХ века Булгаков опередил А. П. Чехова, Л. Андреева, М. Горького и А. И. Куприна. В мировом рейтинге выше него расположились: Достоевский, Ремарк, Толстой, Моэм, Рэнд, Набоков, Кронин, Бронте, а замкнул топ-10 С. Довлатов.

Недавно сообщалось, что 15 мая телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция» пройдет марафон в честь дня рождения писателя Михаила Булгакова. В этот день классику могло исполниться 135 лет. Его не стало 10 марта 1940 года. В честь юбилея телеканал покажет картины, созданные по его произведениям.

Марафон стартует с фильма «Дни Турбиных», в основу которого легла одноименная пьеса. Премьера картины состоялась в 1976 году, но после показа фильм пропал с экранов вплоть до начала перестройки.

Ранее сообщалось, что актеры Боярская, Быстров и Мерзликин снимутся в новой исторической драме «Желтуга».

 
Теперь вы знаете
Возможный скачок инфляции, дополнительный выходной из-за ЧС и спецбатончик для пожарных. Что нового к утру 14 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!