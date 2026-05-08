К 135-летию Михаила Булгакова устроят марафон на ТВ

Киномарафон к 135-летию со дня рождения писателя Михаила Булгакова пройдет на ТВ

Марафон в честь дня рождения писателя Михаила Булгакова пройдет 15 мая на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

В этот день Булгакову могло исполниться 135 лет. Его не стало 10 марта 1940 года. В честь юбилея телеканал покажет картины, созданные по его произведениям.

Марафон стартует в 12:20 с фильма «Дни Турбиных», в основу которого легла одноименная пьеса. Премьера картины состоялась в 1976 году, но после показа фильм пропал с экранов вплоть до начала перестройки.

В 16:20 зрители увидят комедию Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», созданная по мотивам пьесы писателя. Действие сюжета фильма было перенесено в 1970-е годы.

В 18:00 стартует сериал Владимира Бортко «Мастер и Маргарита» по одноименному роману.

Фильм «Бег» Александра Алова и Владимира Наумова завершит марафон в 03:05. В основу сюжета легли произведения «Бег», «Белая гвардия», «Черное море». Фильм рассказывает о судьбе белой эмиграции. Консультантом режиссеров на съёмках была вдова писателя — Елена Булгакова.

Ранее индийская актриса восхитилась русской культурой и ее вкладом в мировое искусство.