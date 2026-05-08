Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

К 135-летию Михаила Булгакова устроят марафон на ТВ

Киномарафон к 135-летию со дня рождения писателя Михаила Булгакова пройдет на ТВ
РИА Новости

Марафон в честь дня рождения писателя Михаила Булгакова пройдет 15 мая на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

В этот день Булгакову могло исполниться 135 лет. Его не стало 10 марта 1940 года. В честь юбилея телеканал покажет картины, созданные по его произведениям.

Марафон стартует в 12:20 с фильма «Дни Турбиных», в основу которого легла одноименная пьеса. Премьера картины состоялась в 1976 году, но после показа фильм пропал с экранов вплоть до начала перестройки.

В 16:20 зрители увидят комедию Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», созданная по мотивам пьесы писателя. Действие сюжета фильма было перенесено в 1970-е годы.

В 18:00 стартует сериал Владимира Бортко «Мастер и Маргарита» по одноименному роману.

Фильм «Бег» Александра Алова и Владимира Наумова завершит марафон в 03:05. В основу сюжета легли произведения «Бег», «Белая гвардия», «Черное море». Фильм рассказывает о судьбе белой эмиграции. Консультантом режиссеров на съёмках была вдова писателя — Елена Булгакова.

Ранее индийская актриса восхитилась русской культурой и ее вкладом в мировое искусство.

 
Теперь вы знаете
Как заставить себя работать после праздников с меньшим стрессом. 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!