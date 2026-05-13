Елизавета Боярская отправится на каторгу в «Амурскую Калифорнию»

Актеры Боярская, Быстров и Мерзликин снимутся в новой исторической драме «Желтуга»
Телеканал НТВ и онлайн-кинотеатры Иви и «КИОН» начали съемки исторической драмы «Желтуга» с Александаром Радойичичем, Аремом Быстровым и Елизаветой Боярской, Виктором Добронравовым и Андреем Мерзликиным. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе платформы «КИОН».

Сериал рассказывает об «Амурской Калифорнии» — самопровозглашенной золотодобывающей республике Желтуга на границе Российской Империи, где находят пристанище беглецы со всего света.

Сюжет разворачивается в 1883 году в Российской империи. Главный герой, студент-геолог Владимир Проскуряков (Радойичич) отправлен на каторгу за преступление, которое не совершал, но бежит во время этапирования вместе с рецидивистом по кличке Молот (Быстров). Через тайгу они добираются до Желтуги.

Там герои столкнутся с главой республики — властным Корнеем Донатовичем (Мерзликин), жестокими методами удерживающим контроль над жителями, и вольнолюбивой купчихой Морозовой (Боярская). Пока Молот стремится подчинить Желтугу своим правилам, напряжение внутри артели нарастает, а сам Владимир оказывается втянут в опасную игру, где любое решение имеет свою цену. За беглецами следователь Светозаров (Добронравов) — человек с безупречной репутацией, у которого с Проскуряковым личные счеты.

По словам Боярской, ее героиня оказывается в мужском мире из-за трагических обстоятельств.

«Когда-то она была беззаботной девушкой — озорной, легкой, любящей женой, играющей на фортепиано и поющей романсы. Поехав на каторгу за мужем, пережив его утрату, Морозова попадает в совершенно иной, жестокий мир, где правым всегда оказывается тот, кто сильнее. Оказавшись в Желтуге, на золотых приисках, Устинья была вынуждена научиться выживать. Для этого ей пришлось стать равной мужчинам, обрести власть и вес в обществе, чтобы к ее словам прислушивались и ей доверяли», — рассказывает актриса.

Производством сериала занимается компания «ВайТ Медиа» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Ранее «Газета.Ru» рассказала о новых российских сериалах «Большая фарма» и «Радар».

 
