В Центре Вознесенского откроется выставка к 100-летию музы поэта Зои Богуславской

В Центре Вознесенского в Москве 16 апреля откроется юбилейная выставка «Всегда Зоя. Выставочный роман». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба выставки.

Заслуженный работник культуры РФ Зоя Богуславская, писательница, драматург, театральный критик, учредительница премии «Триумф» и муза поэта Андрея Вознесенского, 16 апреля отметит свой 100-й день рождения. В Центре экспозицию называют поэтическим высказыванием о ее удивительной жизни.

Экспозиция в формате «выставочного романа», выстроенная согласно принципу обратной хронологии, рассказывает о жизни Богуславской, ее творческом пути и воспоминаниях о знакомствах с ключевыми фигурами в истории XX века: Марком Шагалом, Аркадием Райкиным, Хулио Кортасаром, Артуром Миллером, Юрием Любимовым, Владимиром Высоцким, Михаилом Барышниковым и многими другими.

«Мы сознательно отказались от линейного повествования. Хотелось, чтобы зритель отправился в некое метафизическое путешествия через ассоциативные ряды, которые мы выстроили с помощью художественных работ и инсталляций, созданных специально для этого проекта», — говорит автор выставки Алексей Трегубов.

В экспозицию вошли инсталляция, вдохновленная поэмой Вознесенского «Оза», которая была посвящена Зое Борисовне, образ лестницы из их дома в Переделкино, инсталляция в виде салона самолета, отсылающая зрителя к многочисленным путешествиям и многие другие объекты.

«Считаю, что ум у меня вполне сохранился, особенно, когда что-то касается решений быстрых — «как вырулить» из какой-то сложности. Пока держусь крепко. Что будет дальше — мне неведомо. Жизнь моя всегда была веселая, нарядная и счастливая, мне всегда помогало чувство юмора. Многие меня спрашивают, что ты делаешь все время, раз одна дома живешь? Я отвечаю — думаю! И все делаю сама!» — говорит сама юбилярша.

Вход на выставку — свободный, по регистрации. Экспозиция будет работать в Центре до 28 июля.

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