Основатель группы «Агата Кристи» рассказал о знаках судьбы

Певец Самойлов: приметы появились в жизни людей не просто так

Приметы и знаки судьбы появляются в жизни людей не просто так, поэтому иногда на «подсказки вселенной» стоит обращать внимание. Об этом «Пятому каналу» на концерте «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце заявил рок-музыкант, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

«Потому что какие-то подсказки по твоему жизненному пути они рассыпаны бесспорно. <…> Знаки и приметы различные — это скорее такой катализатор включить собственное самосознание, собственную ясность ума», — пояснил Самойлов.

Однако, по его словам, верить абсолютно во все подобные вещи не нужно. Музыкант также рассказал историю о том, что однажды ему перебежала дорогу черная кошка. Он уточнил, что после этого он едва не попал в ДТП.

Актер Максим Сапрыкин накануне заявил, что судьба людей зависит только от них самих и их выбора. По его словам, человек — сам творец своего счастья, так как жизнь постоянно предоставляет ему выбор. В зависимости от решения он «кует свою судьбу», сказал артист.

Он подчеркнул, что некоторые события могут изменить течение жизни. По его мнению, отрицательные — стоит оставлять в прошлом и постараться пережить ради настоящего.

Ранее лидер «Агаты Кристи» рассказал о конфликте и суде с братом.