Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Культура

Основатель группы «Агата Кристи» рассказал о знаках судьбы

Певец Самойлов: приметы появились в жизни людей не просто так
Татарка FM/RUTUBE

Приметы и знаки судьбы появляются в жизни людей не просто так, поэтому иногда на «подсказки вселенной» стоит обращать внимание. Об этом «Пятому каналу» на концерте «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце заявил рок-музыкант, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

«Потому что какие-то подсказки по твоему жизненному пути они рассыпаны бесспорно. <…> Знаки и приметы различные — это скорее такой катализатор включить собственное самосознание, собственную ясность ума», — пояснил Самойлов.

Однако, по его словам, верить абсолютно во все подобные вещи не нужно. Музыкант также рассказал историю о том, что однажды ему перебежала дорогу черная кошка. Он уточнил, что после этого он едва не попал в ДТП.

Актер Максим Сапрыкин накануне заявил, что судьба людей зависит только от них самих и их выбора. По его словам, человек — сам творец своего счастья, так как жизнь постоянно предоставляет ему выбор. В зависимости от решения он «кует свою судьбу», сказал артист.

Он подчеркнул, что некоторые события могут изменить течение жизни. По его мнению, отрицательные — стоит оставлять в прошлом и постараться пережить ради настоящего.

Ранее лидер «Агаты Кристи» рассказал о конфликте и суде с братом.

 
Теперь вы знаете
Возможный скачок инфляции, дополнительный выходной из-за ЧС и спецбатончик для пожарных. Что нового к утру 14 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!