Актер Максим Сапрыкин о судьбе: «Человек — сам творец своего счастья»

Актер Сапрыкин: судьба человека зависит только от него самого

Судьба людей зависит только от них самих и их выбора. Об этом «Пятому каналу» на премьере драмы «Чужой звонок» в рамках 48-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) заявил актер Максим Сапрыкин.

«Человек — сам творец своего счастья <…> Мне кажется, жизнь постоянно тебе предоставляет выбор, а вот в зависимости от своего решения ты куешь свою судьбу», — сказал артист.

Он подчеркнул, что некоторые события могут изменить течение жизни. По его мнению, отрицательные — стоит оставлять в прошлом и постараться пережить ради настоящего.

Заслуженная артистка России Елизавета Боярская до этого говорила, что отдельные ситуации в прошлом могут стать серьезным препятствием для движения вперед, поэтому иногда нужно «выжечь» их. По ее словам, возвращение к травмирующим событиям может привести к тому, что человек лишится внутреннего ресурса и будет испытывать сложности с принятием решений. Она подчеркнула, что в этом случае важно найти в себе силы жить дальше.

Артистка добавила, что для этого нужна внутренняя решимость. По ее мнению, для продолжения жизненного пути иногда требуется «перерезать пуповину», связывающую с прошлыми переживаниями.

