Шура купил квартиру спустя годы после потери прошлого жилья

Певец Шура заявил на своем выступлении в баре Petter, что приобрел квартиру. Ролик с речью звезды публикует Telegram-канал «Светский хроник».

Как утверждает СМИ, теперь Шура покинет съемную квартиру. Также отмечается, что артист часто совершает дорогостоящие покупки, хотя сам шутит, что «живет бомжом». Среди его приобретений — загородный дом и даже участок на кладбище.

«Светский хроник» вспоминает, что в нулевых Шура в состоянии наркотического опьянения переписал права на свою квартиру на малознакомого человека. Новый владелец оказался азартным игроком и вскоре проиграл недвижимость.

В результате в квартиру пришли незнакомые люди и заявили, что теперь будут там жить — и Шуре пришлось искать новое место для проживания.

В конце апреля Шура признавался, что собирается выйти на рынок ритуальных услуг со своими авторскими композициями из живых цветов. По словам артиста, его венки и букеты будут востребованы, поскольку сейчас на прощание обычно приносят либо увядшие гвоздики, либо стандартные, но безликие венки.

