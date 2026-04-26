«Все схвачено»: Шура займется созданием траурных венков

Певец Шура планирует выйти на рынок ритуальных услуг с авторскими букетами
Певец Шура признался в беседе с НТВ, что собирается выйти на рынок ритуальных услуг со своими авторскими композициями из живых цветов.

По словам артиста, его венки и букеты будут востребованы, поскольку сейчас на прощание обычно приносят либо увядшие гвоздики, либо стандартные, но безликие венки. Шура отметил, что не планирует напрямую участвовать в организации прощаний, а лишь создавать цветочные композиции.

«Эта ниша не заполнена. С нуля начинать такое нельзя. А мне предложил человек, который 30 лет в этом, у него это все схвачено в этой нише. Я к покойникам никакого отношения не буду иметь, только цветочки», — отметил артист.

Дополнительным стимулом для поиска новых источников дохода для певца стала ипотека. Шура признался, что недавно приобрел трехкомнатную квартиру. Причем его новая недвижимость находится в том же доме, что и прежняя съемная квартира.

«Я не хотел уезжать со съемной квартиры никуда. И мы нашли прямо в соседнем подъезде. Я купил вторичку. Лариса Александровна, люблю тебя, родная, спасибо! У меня получилось. Нормально там, все чистенько, высокие потолки», — поделился он.

