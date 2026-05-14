Гендиректору музыкального издательства «Джем» предъявили обвинение по трем статьям

Гендиректор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов обвиняется в незаконном создании юридического лица в составе группы лиц, а также в особо крупном мошенничестве и в крупном мошенничестве с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Потерпевшими по делу были признаны основатели группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и Алексей Потехин, рассказал агентству представитель Жукова Петро Шекшеев.

29 ноября 2025 года Андрея Черкасова арестовали в Москве. Ему предъявили обвинение по статье «мошенничество в особо крупном размере».

В феврале Мосгорсуд выпустил Черкасова из СИЗО. Позднее Тверской суд Москвы изменил домашний арест продюсеру на заключение под стражу сроком до 20 мая. Поводом для изменения меры пресечения стало нарушение установленных запретов в рамках домашнего ареста.

В конце 2024 года Жуков пожаловался, что Черкасов заявил претензии на права на песни группы «Руки вверх!», используя документ 2006 года, подписанный экс-продюсером коллектива Андреем Маликовым. Артист попросил глав СК и Верховного суда о содействии. Спустя некоторое время в офисе Черкасова провели обыски.

Ранее участник группы «Технология» обвинил гендира лейбла в краже более 100 хитов.