Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Культура

Гендиректору музыкального издательства «Джем» предъявили обвинение по трем статьям

Главу издательства «Джем» обвиняют в незаконном создании юрлица в составе ОПГ
Суды общей юрисдикции города Москвы

Гендиректор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов обвиняется в незаконном создании юридического лица в составе группы лиц, а также в особо крупном мошенничестве и в крупном мошенничестве с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Потерпевшими по делу были признаны основатели группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и Алексей Потехин, рассказал агентству представитель Жукова Петро Шекшеев.

29 ноября 2025 года Андрея Черкасова арестовали в Москве. Ему предъявили обвинение по статье «мошенничество в особо крупном размере».

В феврале Мосгорсуд выпустил Черкасова из СИЗО. Позднее Тверской суд Москвы изменил домашний арест продюсеру на заключение под стражу сроком до 20 мая. Поводом для изменения меры пресечения стало нарушение установленных запретов в рамках домашнего ареста.

В конце 2024 года Жуков пожаловался, что Черкасов заявил претензии на права на песни группы «Руки вверх!», используя документ 2006 года, подписанный экс-продюсером коллектива Андреем Маликовым. Артист попросил глав СК и Верховного суда о содействии. Спустя некоторое время в офисе Черкасова провели обыски.

Ранее участник группы «Технология» обвинил гендира лейбла в краже более 100 хитов.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!