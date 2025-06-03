Участник группы «Технология» обвинил гендира лейбла в краже более 100 хитов

Участник группы «Технология» Леонид Величковский подал иск на генерального директора лейбла «Джем» Андрея Черкасова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Величковский подал в суд на Черкасова из-за авторских прав. Он обвинил гендиректора лейбла в краже более 100 хитов. По данным издания, в 90-х музыкант подписал договор с Черкасовым и передал ему права на аудиозаписи, чтобы тот их продвинул. После этого артист уехал из страны.

Как отмечает Mash, Черкасов опубликовал более 10 композиций в соцсети без разрешения автора музыки. Утверждается, что Величковский хотел решить дело мирным путем, но гендиректор лейбла не понял претензий.

Величковский потребовал запретить использовать лейблу «Джем» его фонограммы и взыскать с них больше 25 млн рублей за публикации. Адвокат музыканта заявил, что жалобы имеются также у группы «Комиссар» и у солистки «Миража» Натальи Гулькиной. Черкасов пока не прокомментировал иск.

Ранее Ярушин удивился иску от Анны Asti.