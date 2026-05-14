Полиция Чехии выпустила обращение после кражи черепа святой

В Чехии полиция попросила о помощи свидетелей кражи черепа святой Здиславы
Полиция Чехии выпустила обращение, в котором попросила о помощи возможных свидетелей похищения черепа святой Здиславы из базилики в городе Яблонне-в-Поджештеди на севере страны, сообщает портал Echo24.

В ведомстве считают, что показания могут способствовать раскрытию кражи реликвии. Среди мотивов преступления полиция рассматривает психическое расстройство похитителя, интерес к оккультным практикам или кражу для клиента за границей.

Вечером 12 мая сигнализация у реликвария с останками святой в базилике, как обычно, была отключена во время церковной службы. Когда священник подошел к алтарю, то услышал два выстрела и увидел, как кто-то убегает. На видео с камер наблюдения представители базилики разглядели фигуру в черном.

Вор забрал останки Здиславы, но оставил позолоченную корону, которая была надета на череп до кражи. Верующие приходят к ее останкам с просьбами об исцелении в базилику уже 120 лет. До этого украсть реликвию не пытались.

