Владимир Молчанов перед кончиной потерял дочь: «Успел попрощаться»

Телеведущий Молчанов на полтора месяца пережил свою дочь Анну

Телеведущий Владимир Молчанов на полтора месяца пережил свою дочь Анну. О том, что перед кончиной журналист потерял единственного ребенка, пишет «СтарХит» со ссылкой на режиссера Ивана Цыбина.

По словам Цыбина, Анны не стало в конце марта.

«Володя успел попрощаться с Аней — они лежали в одной клинике. И врачи позволяли Володе приходить к Анечке в реанимацию…» — рассказал режиссер.

Члена Академии российского телевидения Владимира Молчанова не стало 12 мая на 76-м году жизни после продолжительной болезни.

Молчанов получил филологическое образование в МГУ и с 1973-го по 1986-й работал собственным корреспондентом агентства печати «Новости» в Нидерландах. Занимался расследованиями нацистских преступлений.

Весной 1987 года запустил информационно-музыкальный проект «До и после полуночи» и совмещал этот проект с ведением утреннего эфира «90 (120) минут» и вечерних выпусков «Времени».

Молчанов — лауреат премий «ТЭФИ» и «Золотое перо России». Награжден орденом Почета.

