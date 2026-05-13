Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Культура

Владимир Молчанов перед кончиной потерял дочь: «Успел попрощаться»

Телеведущий Молчанов на полтора месяца пережил свою дочь Анну

Телеведущий Владимир Молчанов на полтора месяца пережил свою дочь Анну. О том, что перед кончиной журналист потерял единственного ребенка, пишет «СтарХит» со ссылкой на режиссера Ивана Цыбина.

По словам Цыбина, Анны не стало в конце марта.

«Володя успел попрощаться с Аней — они лежали в одной клинике. И врачи позволяли Володе приходить к Анечке в реанимацию…» — рассказал режиссер.

Члена Академии российского телевидения Владимира Молчанова не стало 12 мая на 76-м году жизни после продолжительной болезни.

Молчанов получил филологическое образование в МГУ и с 1973-го по 1986-й работал собственным корреспондентом агентства печати «Новости» в Нидерландах. Занимался расследованиями нацистских преступлений.

Весной 1987 года запустил информационно-музыкальный проект «До и после полуночи» и совмещал этот проект с ведением утреннего эфира «90 (120) минут» и вечерних выпусков «Времени».

Молчанов — лауреат премий «ТЭФИ» и «Золотое перо России». Награжден орденом Почета.

Ранее о Молчанове высказался Владимир Познер.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!