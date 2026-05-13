«Русский интеллигент, который не прогибался»: Познер — о Молчанове

Журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что скончавшийся радио- и телеведущий Владимир Молчанов был русским интеллигентом и великолепным журналистом. Он добавил, что авторская программа Молчанова «До и после полуночи» была одной из лучших на российском телевидении.

«Я его знал очень давно. Был знаком с его сестрой Аней, потом с Володей. Он еще не был журналистом, а студентом. Он прославился, когда стал вести придуманную им передачу «До и после полуночи». На мой взгляд, это была одна из лучших программ вообще нашего телевидения любого времени. Во-первых, это была честная программа, чего сегодня, на мой взгляд, не хватает. Кроме того, она была по содержанию очень интересной. И, наконец, по тому, как она была сделана — по форме, она была безупречна совершенно. В этом смысле, Володя тщательнейшим образом ее делал. Это был русский интеллигент в лучшем смысле этого слова, который не прогибался, не соглашался идти на вещи, с которыми он не был согласен. Его уволили с телевидения за это», — сказал Познер.

Он подчеркнул, что его не связывала с Молчановым близкая дружба, но их отношение друг к другу было «с большой симпатией и уважением».

«То, что его больше нет, это ужасно жалко. Ушел из жизни очень хороший человек и великолепный журналист», — заключил Познер.

Член Академии российского телевидения Владимир Молчанов умер 12 мая на 76-м году жизни. Причиной стала продолжительная болезнь.

Молчанов получил филологическое образование в МГУ и с 1973-го по 1986-й работал собственным корреспондентом агентства печати «Новости» в Нидерландах. Занимался расследованиями нацистских преступлений.

Весной 1987 года запустил информационно-музыкальный проект «До и после полуночи» и совмещал этот проект с ведением утреннего эфира «90 (120) минут» и вечерних выпусков «Времени».

Молчанов — лауреат премий «ТЭФИ» и «Золотое перо России». Награжден орденом Почета.

Ранее певица Наталья Штурм заявила, что телеведущий Молчанов по-рыцарски относился к женщинам.