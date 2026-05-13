Помогавший звезде «Друзей» получить кетамин консультант получил срок

Помогавший звезда сериала «Друзья» Мэтью Перри получить кетамин консультант получил тюремный срок. Об этом пишет New York Times.

Лицензированный консультант Эрик Флеминг получил два года тюремного заключения. В 2024 году он признал себя виновным в сговоре с целью распространения кетамина и в распространении кетамина, повлекшем за собой кончину человека.

«Я все еще не могу в это поверить. Это кошмар, от которого я не могу очнуться», — сказал Флеминг в суде.

Хотя прокуроры заявили, что правила вынесения приговора предусматривают для мистера Флеминга срок от 46 до 57 месяцев, они настаивали на снижении срока наказания, заявив в судебных документах, что он быстро взял на себя ответственность за свои преступления и согласился сотрудничать с правительственным расследованием.

Мистер Флеминг — четвертый из пяти человек, которым было предъявлено обвинение в связи со кончиной Мэттью Перри. Жасвин Санга, называвшая себя «кетаминовой королевой» и поставлявшая Флемингу препарат, была приговорена в апреле к 15 годам тюремного заключения по этому же делу.

Мэттью Перри, сыгравший Чендлера Бинга в ситкоме 1990-х годов «Друзья», боролся с наркотической и алкогольной зависимостью на протяжении десятилетий. За несколько недель до того, как его нашли без сознания лицом вниз в горячей ванне у него дома в Лос-Анджелесе, артист стал все больше зависеть от кетамина.

