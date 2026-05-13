Помогавший звезде «Друзей» получить кетамин консультант получил срок

Phil McCarten/Reuters

Помогавший звезда сериала «Друзья» Мэтью Перри получить кетамин консультант получил тюремный срок. Об этом пишет New York Times.

Лицензированный консультант Эрик Флеминг получил два года тюремного заключения. В 2024 году он признал себя виновным в сговоре с целью распространения кетамина и в распространении кетамина, повлекшем за собой кончину человека.

«Я все еще не могу в это поверить. Это кошмар, от которого я не могу очнуться», — сказал Флеминг в суде.

Хотя прокуроры заявили, что правила вынесения приговора предусматривают для мистера Флеминга срок от 46 до 57 месяцев, они настаивали на снижении срока наказания, заявив в судебных документах, что он быстро взял на себя ответственность за свои преступления и согласился сотрудничать с правительственным расследованием.

Мистер Флеминг — четвертый из пяти человек, которым было предъявлено обвинение в связи со кончиной Мэттью Перри. Жасвин Санга, называвшая себя «кетаминовой королевой» и поставлявшая Флемингу препарат, была приговорена в апреле к 15 годам тюремного заключения по этому же делу.

Мэттью Перри, сыгравший Чендлера Бинга в ситкоме 1990-х годов «Друзья», боролся с наркотической и алкогольной зависимостью на протяжении десятилетий. За несколько недель до того, как его нашли без сознания лицом вниз в горячей ванне у него дома в Лос-Анджелесе, артист стал все больше зависеть от кетамина.

Ранее Дженнифер Энистон заявила, что рада за усопшего Мэттью Перри.

 
