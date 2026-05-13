Джордж Клуни об опасном сюрпризе от жены: «Это мог быть конец»

Актер Клуни пошутил, что едва стоит на ногах после сюрприза жены

Американский актер Джордж Клуни пошутил об опасном сюрпризе от своей жены — юристки Амаль Клуни. Об отпразднованном 6 мая 65-летии он поговорил с Vogue.

По словам Клуни, супруга приготовила для него множество сюрпризов, в том числе подговорили его друзей нарядиться официантами и удивить его на праздничном ужине.

«Опасно удивлять кого-то, когда ему исполняется 65, потому что можно упасть от удивления. Это мог быть конец», — повеселился он.

Клуни добавил, что «едва стоит на ногах» после таких сюрпризов.

Амаль и Джордж женаты с 2014 года и воспитывают близнецов Эллу и Джорджа.

