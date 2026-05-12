«Само оно не получится»: Камиль Ларин раскрыл секрет счастливого брака

Участник «Квартета И» Камиль Ларин раскрыл главный секрет крепкого брака, благодаря которому они с супругой живут счастливо на протяжении почти 12 лет. Об этом актер рассказал в интервью «Леди Mail».

По словам Ларина, в браке необходимо иметь много терпения и уметь понимать своего партнера. Актер добавил, что также следует проявлять любовь и осознавать значимость семьи в своей жизни.

«Если нужно, чтобы твоя семья была, существовала, развивалась, то нужно время от времени помогать это делать. Само оно не получится: это не так, что поезд разогнали и он помчался. Нет. Ему нужно где-то смазывать колеса, где-то шарнирчики какие-нибудь, втулочки менять. Ухаживать за любовью, ведь она — это как любое техническое изобретение», — подчеркнул артист.

Участник «Квартета И» заявил, что брак важно «подпитывать» и «следить за ним», проявляя внимание, любовь и терпение к партнеру.

Камиль Ларин на протяжении 20 лет состоял в браке с Галиной Лариной, с которой воспитал сына Яна. В 2012 году пара развелась, а спустя два года актер женился во второй раз — на Екатерине Андреевой. У супругов растут сын Данияр и дочь Лейсан.

