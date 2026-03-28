Звезда «Друзей» раскрыла секрет 30-летнего брака

Актриса Лиза Кудроу назвала взаимоуважение секретом долгого брака
Американская актриса Лиза Кудроу поделилась секретом 30-летнего брака с рекламным агентом Мишелем Стерном. 62-летнюю звезду сериала «Друзья» цитирует издание People.

По словам Кудроу, важнее всего желание оставаться вместе.

«По большей части, важно взаимоуважение. А также желание остаться вместе, а затем заново учиться взаимоуважению, практиковать взаимоуважение и умение слушать», — объяснила она.

Лиза Кудроу и Мишель Стерн впервые встретились в 1980-х, -тогда мужчина встречался с ее соседкой по комнате. Они поженились 27 мая 1995 года, свадьба была закрытой.

Через три года у пары родился сын Джулиан Мюррей. Во время беременности Кудроу снималась в «Друзьях», и ее состояние вписали в сюжет — героины актрисы Фиби была суррогатной матерью для своего брата Фрэнка и его жены Элис.

Накануне Пригожин раскрыл секрет крепкого брака с Валерией.

Ранее о секрете счастливой семейной жизни рассказала солистка «Миража» Екатерина Болдышева.

 
Рубль окрепнет, ипотеку ужесточат, а банки перестанут верить на слово. Главное про деньги за неделю
