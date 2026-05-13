Жена Цекало пересела в инвалидное кресло после неудачного массажа

Актриса Дарина Эрвин обвинила массажиста в травме спины
Жена продюсера Александра Цекало актриса Дарина Эрвин пересела в инвалидное кресло после неудачного массажа. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Эрвин, она попросила массажиста быть аккуратнее с ее спиной из-за грыжи, однако тот все равно сильно давил ей на позвоночник.

«Грыжа позвоночного диска сдавила спинной нерв, и нога онемела. Небольшое милое напоминание о том, чтобы с осторожностью относиться к тому, какому медицинскому работнику вы доверяете позвоночник», — обратилась к подписчикам Дарина.

Исправлять травму актриса отправилась в другую проверенную клинику.

В 2025 году в инвалидное кресло после травмы был вынужден пересесть Егор Крид. Ногу артист повредил примерно за полтора часа до вылета из Дубая в Москву. Обследование обнаружило у него разрыв сухожилий и связок.

