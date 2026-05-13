С убыточной клиники жены Хайдарова требуют 40,5 млн рублей

Super.ru: против клиники Светланы Сильваши подали иск на 40,5 млн рублей

silvashi_officiel/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Компания «РЖД‑Медицина» подала иск к клинике «Ай Кью Пластик», совладельцем которой является Светлана Сильваши, с требованием взыскать с организации более 40 млн рублей за неисполнение обязательств по аренде. Об этом сообщает Super.ru.

Как утверждает издание, в сумму иска входят: долги по коммунальным платежам (2,7 млн рублей), электроэнергию (781 тыс. рублей), медицинский кислород (960 тыс. рублей), восстановительный ремонт (23,2 млн рублей), медицинские услуги (17 тыс. рублей), а также 12,7 млн рублей — сумма неосновательного обогащения.

По данным Rusprofile, по итогам 2025 года клиника ушла в убыток на 72 млн рублей. Судебные приставы уже приостановили операции по счетам «Ай Кью Пластик».

Супруг Сильваши Тимур Хайдаров заявил Super.ru, что покинул клинику еще в 2025 году. Он не стал комментировать информацию об имеющихся задолженностях.

В 2021 году Светлана Сильваши вышла замуж за хирурга Тимура Хайдарова, торжество проходило на родине врача в Узбекистане. В 2022-м у пары родилась дочь Амира.

Ранее сообщалось, что Настасью Самбурскую раскритиковали после отказа подавать деньги на улице.