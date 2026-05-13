Скоропостижно скончался актер из сериала «Жена олигарха»

Актер театра и кино Олег Погорелец, известный российским зрителям по роли в сериале «Жена олигарха», скоропостижно скончался в реанимации. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры Самарской области в соцсети «ВКонтакте».

Артист умер на 58-м году жизни, не приходя в сознание. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб в легком. Прощание с Погорельцем состоялось в Молодежном драматическом театре в Тольятти 13 мая. Похоронили его на Тоазовском кладбище.

Олег Погорелец посвятил служению в театре более 30 лет. В его арсенале более 40 ролей — от легких комедий до глубоких драматических образов. В марте 2026 года актера назначили на пост директора Молодежного драматического театра. За вклад в развитие культуры Погорелец неоднократно награждался почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора Самарской области и мэрии Тольятти. В 2023 году стал лауреатом Государственной премии Республики Крым в номинации «Театральное искусство».

Погорелец также снимался в сериалах. В частности, его можно увидеть в 20-серийном детективе «Бим», главную роль в котором исполнил Денис Никифоров. Кроме того, он сыграл в комедийном сериале «Жена олигарха». Его партнерами по проекту стали Елена Подкаминская, Игорь Верник и другие звезды.

