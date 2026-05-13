Теона Контридзе даст особый концерт на ВДНХ

Джазовая певица Теона Контридзе выступит 14 июня на сцене Зеленого театра на ВДНХ. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе артистки.

Контридзе — певица, музыкант, музыкальный продюсер и шоувумен, карьера которой охватывает несколько десятилетий активной творческой деятельности.

В послужном списке артистки и ее бэнда: совместные выступления с мировыми звездами (Bryan Ferry, Goran Bregović, Eros Ramazzotti, Marchiba, артисты Cirque du Soleil, коллектив De Phazz и другие), а также участие в крупных международных джазовых фестивалях в Европе и России.

В пресс-службе Контридзе подчеркивают, что 14 июня на ВДНХ состоится «особый концерт» исполнительницы. Также в афише мероприятия сказано, что выступление исполнительницы будет интересно как поклонникам джаза и фьюжна, так и просто ценителям музыки.

«Прекрасная музыка и безупречный вокал — залог отличного вечера в компании главного феномена грузинской джазовой сцены», — говорят организаторы.

