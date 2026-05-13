Надежда Бабкина об ИИ в музыке: «Важно не потерять собственное мышление»

Певица Надежда Бабкина в беседе с ТАСС раскрыла свое отношение к использованию ИИ в музыке.

Бабкина считает, что ИИ-композиции – это временное явление.

«Здесь важно не потерять собственное мышление. Потому что, если полностью уйти в искусственный интеллект, можно в какой-то момент перестать самостоятельно думать, анализировать, чувствовать разницу между живым и созданным», — поделилась певица.

Артистка уточнила, что не против новых технологий. Но, по ее мнению, всё должно быть в меру. Бабкина не стала отрицать, что нейросети сейчас очень интересны части молодежи. Как отметила певица, ИИ может подталкивает к каким-то творческим экспериментам.

В апреле программист Павел Дуров опубликовал в своем русскоязычном Telegram-канале свой ИИ-трек в жанре шансон и рассказал о своем музыкальном увлечении.

Его первая ИИ-композиция называется «Свой живой интернет» и выполнена в жанре, похожем по стилистике на русский шансон. Сам Дуров ее не исполнял — вместо этого используется сгенерированный нейросетью голос. Музыкальное творчество программиста посвящено «свободному интернету», запретам в России и блокировкам VPN.

