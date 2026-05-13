СМИ: Щербаков «застраховался от отмены» помощью семьям бойцов СВО

Стендап-комик Алексей Щербаков решил провести благотворительный концерт в городе Россошь Воронежской области. Об этом сообщает Mash.

В афише мероприятия сказано, что часть вырученных с концерта средств пойдут на помощь семьям бойцов специальной военной операции России на Украине. Как утверждает Telegram-канал, таким образом Щербаков якобы пытается «застраховаться от отмены» своего выступления.

Тем не менее, отмечает Mash, концерт стендап-комика все равно под угрозой отмены из-за опасности БПЛА. Мероприятие запланировано на 20 мая в местном дворце культуры. Всего зал вмещает 500 человек, но часть билетов все еще доступны для покупки. Стоимость входа на мероприятие — от 3 тыс. рублей до 6,5 тыс. рублей.

В начале апреля сообщалось, что Щербаков отказался от услуг посредников при организации своих выступлений из опасений, что «его подставят». По информации Mash, комик сам ведет переговоры о выступлениях — за них он получает около 1,8 млн рублей, что в два раза меньше, чем в прошлых больших турах.

В марте большие сольные концерты звезды «ЧБД» были отменены в Москве, Первоуральске, Озерске и Копейске.

