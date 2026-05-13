Елена Товстик не намерена снимать запрет на выезд сына за границу: «У Романа одна цель – победить меня»

Экс-жена миллиардера Романа Товстика Елена заявила в разговоре с «Газетой.Ru», что не снимет запрет на выезд сына за границу до проведения судебной экспертизы. При этом она отметила, что открыта к обсуждению мирных путей.

Елена Товстик отреагировала на слова юриста бывшего мужа Филиппа Рябченко, который делился со СМИ, что бизнесмен не мог узнать заранее о запрете на выезд. Она утверждает, что сообщала Роману о своих намерениях, поэтому он был осведомлен.

«Относительно слов юриста Рябченко следует отметить, что в мой адрес от Романа и его юристов не поступали адекватные, полные уважения к детям и ко мне предложения о мирном разрешении каких-либо вопросов, ставших предметом судебных разбирательств. В части запрета на выезд сына отмечу, что я сообщала Роману, что имею намерение установить его, что логично влекло со стороны Романа проявления осмотрительности в проверке наличия таких запретов, однако Роман, пребывая в «туристическом угаре» от частых поездок во все концы света со своей нынешней сожительницей и позабыв про свои родительские обязанности, для реализации которых зачем-то установил судебный порядок общения с детьми, поступил как мы все увидели несколько нелогично… Зачем было везти ребенка в аэропорт, если ты знаешь, что у него установлен запрет на выезд? А Роман не мог не знать!», – поделилась Елена Товстик.

Экс-жена предпринимателя также заявила, что после расставания он не участвует в жизни детей. В том числе, по ее словам, он пропустил их дни рождения и не подарил подарки.

«Снимать запрет до проведения судебной экспертизы, проведения которой назначено на вторую половину мая, я не нахожу целесообразным. К обсуждению мирных путей выхода из создавшейся ситуации по всем вопросам я всегда готова, да и Роман в самом начале планировал мирно разрешить все вопросы, однако большое количество советчиков довели ситуацию до судебных тяжб, в которых у Романа и его команды одна цель – победить меня любой ценой! Тогда как разрешение вопросов в судебном порядке, независимо от того чью сторону займет суд – не принесет для Романа никакой пользы. Я и наши совместные дети это прошлое Романа, а всем известно: кто кинет камень в прошлое – в того будущее выстрелит из пушки!» — подытожила Товстик.

Юрист Романа Товстика рассказывал «Газете.Ru», что бизнесмен не только участвует в воспитании детей, но и оплачивает все их нужды — школу, нянь, водителя, отдых и другие расходы. По его словам, они думают над снятием запрета через суд, но надеются на мирное разрешение ситуации.

Ранее Елена Товстик обнародовала любовные письма бывшего мужа.