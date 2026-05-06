Товстик обнародовала любовные письма бывшего мужа: «Получается, слова ничего не значат?»

Экс-супруга Романа Товстика Елена опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) любовные письма, которые когда‑то получила от миллиардера. В этих посланиях мужчина признается в сильных чувствах к ней и называет их встречу судьбоносной.

«Получается, слова ничего не значат? Каждый раз новая жизнь, новая любовь… Нет ответственности за этими словами. Твой ангел стал железной женщиной, а потом фениксом», — отмечает Елена в подписи к публикации.

По словам женщины, пережитый опыт открывает перед ней новые возможности. Она подчеркивает, что долгие годы брака стали своего рода подготовкой к новому этапу — и теперь она намерена реализовать себя и стать примером для своих детей.

«Сила в правде и в настоящих ценностях жизни! Самое тяжелое — это не принять решение, а жить решением уничтожить семью», — подытоживает женщина.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва Полина ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Роман и Елена Товстик официально развелись в конце сентября. У экс-супругов остались шестеро детей после брака.

Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года.

