Сын Товстика связался с матерью после запрета на выезд за границу: «Спросил, почему она лично не предупредила»

Адвокат Романа Товстика Филипп Рябченко рассказал «Газете.Ru», что сын бизнесмена Артем написал матери Елене Товстик после того, как узнал о запрете на выезд за границу. По словам юриста, подростка задело, что мама не сообщила ему о своем решении лично.

Рябченко отметил, что на данный момент они надеются решить вопрос с запретом мирно, а не через суд.

«После ситуации в аэропорту сын Романа Товстика Артем действительно связался с матерью и спросил, почему она лично не предупредила его о наличии запрета на выезд за границу. Для ребенка это стало неожиданностью и серьезным эмоциональным стрессом. На данный момент сторона Романа рассчитывает урегулировать вопрос без дополнительного судебного конфликта. Мы надеемся, что Елена пересмотрит свое решение и снимет ограничение на выезд ребёнка. Важно отметить, что запрет был введён только в отношении сына», — поделился адвокат.

Юрист рассказал, что коммуникация с Еленой Товстик происходит через ее представителей. Он также считает, что в ее соцсетях делают заявления тоже адвокаты.

«Утверждения о том, что Роман якобы заранее знал о запрете через портал Госуслуг, не соответствуют действительности. Согласно полученным нами разъяснениям, подобная информация не отображается для второго родителя в обычном порядке на портале Госуслуг. Проверить наличие такого ограничения можно только путём официального обращения в уполномоченные органы МВД. Также вызывают вопросы публичные заявления о том, что детям якобы «нечего есть». Роман продолжает в полном объёме участвовать в содержании детей: регулярно перечисляет значительные денежные средства, а также напрямую оплачивает обучение, детские сады, нянь, водителя, отдых и иные необходимые расходы», — заявил Рябченко.

По словам адвоката Романа Товстика, у бизнесмена не было намерений сформировать положительное впечатление о себе перед экспертизой, как ранее утверждала Елена. Рябченко напомнил, что экс-жена бизнесмена до этого тоже активно ездила с детьми в путешествия.

«Старшие дети в настоящее время проживают с отцом по собственному желанию. Роман продолжает участвовать в жизни всех детей и рассчитывает, что вопросы воспитания, общения и перемещения детей будут решаться прежде всего исходя из интересов детей, а не из логики конфликта между взрослыми. Для Романа принципиально важно, чтобы дети не становились участниками взрослого противостояния и не сталкивались с неожиданными ограничениями, о которых они заранее не были предупреждены. Его позиция остается неизменной: любые решения, касающиеся детей, должны приниматься спокойно, ответственно и в интересах самих детей», — рассказал Рябченко.

О запрете на выезд за границу Роман Товстик и его сын Артем узнали в аэропорту. Они планировали отдохнуть на Кипре, но на паспортном контроле ребенка остановили и сообщили о невозможности вылететь за пределы России.

Ранее Полина Диброва в юбке с разрезом вышла в свет с Романом Товстиком.