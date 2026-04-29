Елизавета Боярская о способе борьбы с тяжелым прошлым: «Выжечь»

Отдельные ситуации в прошлом могут стать серьезным препятствием для движения вперед, поэтому иногда нужно «выжечь» их. Об этом «Пятому каналу» на съемках сериала «Желтуга» заявила заслуженная артистка России Елизавета Боярская.

По ее словам, возвращение к травмирующим событиям может привести к тому, что человек лишится внутреннего ресурса и будет испытывать сложности с принятием решений. Она подчеркнула, что в этом случае важно найти в себе силы жить дальше.

«Потому что если все время жить прошлым, я думаю, что она бы не смогла сдвинуться с этой точки: очень болезненно, сложно и очень сложно к этим событиям возвращаться раз за разом», — сказала Боярская.

Артистка добавила, что для этого нужна внутренняя решимость. По ее мнению, для продолжения жизненного пути иногда требуется «перерезать пуповину», связывающую с прошлыми переживаниями.

Актер Дмитрий Ендальцев до этого признался, что в поисках личного счастья старается жить настоящим, а не цепляться за прошлое. По его словам, построение хороших отношений является огромным трудом, поскольку это требует отличного самообладания, дисциплины и уважения к партнеру. Он добавил, что хотел бы отношений «с человеком», необязательно с коллегой по цеху.

