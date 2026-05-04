Звезда ««Мажора» пригрозил судом из-за слухов о нищете и жизни в питомнике для собак

Актер Геша Меньшиков опроверг сообщения о своей бедности и жизни в питомнике
Актер Геша Меньшиков, знакомый зрителям по эпизодическим ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и «Мажор», опроверг слухи о своем бедственном положении и жизни в питомнике для собак. Об этом сообщает «КП-Петербург».

Как отмечает СМИ, о якобы бедности 60-летнего артиста заявил некий актер Арсений Хлебушкин. Меньшиков заявил, что впервые слышит об этом человеке.

«Я не позволю сделать из себя клоуна. Я живу в прекрасном большом доме, а не в собачьей конуре, у меня крутая собака из питомника», — сказал артист.

Он добавил, что подаст в суд на СМИ, распространившими эту новость. Он назвал журналистку, опубликовавшую «грязь» о нем, нечестной и непрофессиональной.

«Публикация этих слухов — дело подсудное, уголовное. Я проконсультировался с хорошими полицейскими и не оставлю это просто так», — подчеркнул актер.

Меньшиков — один из первых актеров, кто добровольно отправился на СВО. Он вошел в состав штурмового отряда БАРС‑16. После ранения артист вернулся домой на реабилитацию.

