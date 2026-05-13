Наследство заслуженной артистки РСФСР досталось российской актрисе

Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина оставила наследство 47-летней актрисе Ирине Пеговой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский.

По его словам, речь идет о квартире в центре Москвы и даче в районе подмосковной Истры. Актер и телеведущий заявил, что племянники артистки вспомнили о своей родственнице только после ее ухода из жизни, когда узнали о наследстве. При этом Пегова восемь лет ухаживала за Арининой, отметил он.

«Привозила горячий суп, помогала по дому, поддерживала в самые тяжелые дни и звонила каждый день, когда родственники просто исчезли. Племянники мгновенно побежали в суд оспаривать завещание. План был банальный — выставить «любимую родственницу» дурочкой», — рассказал Садальский.

Он добавил, что последняя воля заслуженной артистки РСФСР является законом.

11 марта 2026 года Арининой не стало на 100-м году жизни. Известность пришла к ней в 1975 году уже в возрасте 50 лет. Среди работ актрисы — роль медсестры Юлии Дмитриевны в телефильме Петра Фоменко «На всю оставшуюся жизнь», а также роли в таких фильмах, как «Почти смешная история», «Гостья из будущего», «Осенний марафон», «Отцы и деды».

