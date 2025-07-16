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Раскрыто многомиллионное наследство Юрия Мороза

«АиФ»: режиссер Юрий Мороз отставил наследства на более 65 млн рублей
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер и режиссер Юрий Мороз оставил после себя многомиллионное наследство. Об этом сообщает aif.ru.

По данным издания, у Мороза был дом в деревне Глушь в Псковской области. Его стоимость оценили в 15 млн рублей. Также артист имел московскую квартиру и коттедж с большим участком в Подмосковье. Как отмечает aif.ru, дом может стоить около 50 млн рублей. Что в сумме дает имущество на более 65 млн рублей.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал изданию, что в случае отсутствия завещания на имущество Мороза могут претендовать наследники первой очереди, а именно жена режиссера Виктория Исакова и дочери – Дарья и Варвара.

«Потом, соответственно, вторая очередь идет – братья, сестры, племянники, племянницы», — отметил юрист.

14 июля стало известно, что не стало Юрия Морозова. Режиссер боролся с онкологическим заболеванием с 2023 года.

Мороз срежиссировал такие проекты, как «Каменская», «Братья Карамазовы», «Апостол», «Угрюм-река», «Содержанки», «Лунатики», «Подземелье ведьм». Он также спродюсировал картины «Ликвидация», «Партизаны», «Темный мир в 3D», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», «Герой нашего времени», «Золотой теленок», «Здравствуйте, мы ваша крыша!».

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